Воронович Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Воронович Феодосий Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Воронович Иван I Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Воронович Константин Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Воронович Федор Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Воронович Евфимий Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Воронович Павел Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Воронович Диомид Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Воронович Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Воронович Иван II Иосифович
Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно