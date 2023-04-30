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Воронович Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Воронович Феодосий Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Воронович Иван I Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Воронович Константин Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Воронович Федор Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Воронович Евфимий Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Воронович Павел Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Воронович Диомид Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Воронович Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Вадатурково, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1860

Сын: Воронович Иван II Иосифович

Отец ребёнка: Воронович Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронович Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно