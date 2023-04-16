Покулина Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1901
Сын: Покулин Николай Антонович
Отец ребёнка: Покулин Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Покулин Василий Антонович
Отец ребёнка: Покулин Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно