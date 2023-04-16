Покулина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покулина Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1901

Сын: Покулин Николай Антонович

Отец ребёнка: Покулин Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Покулин Василий Антонович

Отец ребёнка: Покулин Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно