Браганцова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1865
Сын: Браганцов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
18.09.1867
Дочь: Кобка Вера Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Черненко Феврония Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
20.06.1871
Дочь: Данилочкина Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
14.10.1874
Сын: Браганцов Назар Антонович
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
16.07.1876
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
05.03.1878
Дочь: Подпорина Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
17.03.1880
Сын: Браганцов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно