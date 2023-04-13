Браганцова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браганцова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1865

Сын: Браганцов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
18.09.1867

Дочь: Кобка Вера Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Черненко Феврония Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: Данилочкина Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
14.10.1874

Сын: Браганцов Назар Антонович

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
16.07.1876

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
05.03.1878

Дочь: Подпорина Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
17.03.1880

Сын: Браганцов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Браганцов Иван Антонович

Отец ребёнка: Браганцов Антон Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браганцов Антон Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно