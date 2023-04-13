Галочкина (Кокарева) Надежда Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкина (Кокарева) Надежда Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1886

Дата смерти

13.07.1976

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886

Отец: Кокорев Андрей Александров

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1905

Муж: Галочкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галочкин Николай Степанович

Смерть
13.07.1976