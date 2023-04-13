Галочкина (Кокарева) Надежда Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1886
Дата смерти13.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886
Отец: Кокорев Андрей Александров
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галочкин Николай Степанович
Смерть
13.07.1976