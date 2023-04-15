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Верстина Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Верстин Михаил Агафонович

Мать: Верстина Прасковья Ивановна

Смерть
1902