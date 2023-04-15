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Верстина Матрена Михайловна
Верстина Матрена Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1902
Пол
Женский
Отец
Верстин Михаил Агафонович
Мать
Верстина Прасковья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Верстин Михаил Агафонович
Мать:
Верстина Прасковья Ивановна
Смерть
1902
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