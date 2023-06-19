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Корепанов Трофим Алексеев

Место рождения

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.08.1833 ст.

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1833 ст.

Отец: Корепанов Алексей Иустинов

Мать: Корепанова Варвара Ефремова

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.06.1852 ст.

Жена: Корепанова Ирина Феоктистова

Рождение ребёнка
16.02.1858

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Корепанова Фёкла Трофимова

Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.

Сын: Корепанов Максим Трофимов

Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.

Сын: Корепанов Митрофан Трофимов

Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1897