Корепанов Трофим Алексеев
Место рождения
Дата рождения02.08.1833 ст.
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1833 ст.
Бракосочетание
29.06.1852 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1858
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
26.08.1866
Дочь: Корепанова Фёкла Трофимова
Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.
Сын: Корепанов Максим Трофимов
Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.
Сын: Корепанов Митрофан Трофимов
Мать ребёнка: Корепанова Ирина Феоктистова
Смерть
После 1897