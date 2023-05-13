Жигунова (Гуреева) Дина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1957
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957
Отец: Василий
Мать: Шерпакова Вера Петровна
https://ok.ru/profile/539112004293
Рождение ребёнка
16.09.1981
Сын: Жигунов Николай
Отец ребёнка: не указан
https://ok.ru/profile/515061689516
Рождение ребёнка
17.12.?
Сын: Жигунов Андрей
Отец ребёнка: не указан
https://ok.ru/profile/539252302859
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно