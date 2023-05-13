Жигунова (Гуреева) Дина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигунова (Гуреева) Дина Васильевна

Жигунова (Гуреева) Дина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957

Отец: Василий

Мать: Шерпакова Вера Петровна

https://ok.ru/profile/539112004293
Рождение ребёнка
16.09.1981

Сын: Жигунов Николай

Отец ребёнка: не указан

https://ok.ru/profile/515061689516
Рождение ребёнка
17.12.?

Сын: Жигунов Андрей

Отец ребёнка: не указан

https://ok.ru/profile/539252302859
Место жительства
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Витебск, Витебская область