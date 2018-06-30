1-й брак (Лукьяненко) Лидия Михайловна
Место рожденияАзербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан
Дата рождения26.06.1939
Дата смерти30.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1939
Азербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан
Бракосочетание
Около 1956
Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Рождение ребёнка
14.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-й брак //
Черединовский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Около 1960
Бракосочетание
Около 1963
Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Рождение ребёнка
14.06.1964
Дочь: Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович
Грузинская ССР с.Цнори-Цхали
Рождение ребёнка
04.06.1966
Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Развод
Около 1970
Бракосочетание
Около 1972
Рождение ребёнка
03.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович
Смерть
30.06.2018
Причина смерти: Диабет,инсульт
Похороны
Неизвестно