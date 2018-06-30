1-й брак (Лукьяненко) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-й брак (Лукьяненко) Лидия Михайловна

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Место рождения

Азербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан

Дата рождения

26.06.1939

Дата смерти

30.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1939

Отец: Лукьяненко Михаил Михайлович / ст. /

Мать: Лукьяненко Любовь Федотовна

Азербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан
Бракосочетание
Около 1956

Муж: Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-й брак //

Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Рождение ребёнка
14.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-й брак //

Черединовский, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Около 1960

Муж: Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-й брак //

Бракосочетание
Около 1963

Муж: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Рождение ребёнка
14.06.1964

Дочь: Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Грузинская ССР с.Цнори-Цхали
Рождение ребёнка
04.06.1966

Сын: Прокопенко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Развод
Около 1970

Муж: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Бракосочетание
Около 1972

Муж: Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко / 3-Й Брак / Илья Трофимович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
30.06.2018
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Диабет,инсульт
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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