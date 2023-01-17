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Вальский Николай Александрович

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Место рождения

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1895 по 1938
Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Арест
23.04.1938
Осуждение
21.12.1938
Реабилитация осужденного
15.02.1993
Смерть
Неизвестно
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