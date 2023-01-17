Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Арест
23.04.1938
Осуждение
21.12.1938
Реабилитация осужденного
15.02.1993
Смерть
Неизвестно
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