Гапшина Зиновья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиМежду 10.08.1850 и 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1814
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1832
Дочь: Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Гапшин Георгий Анисимович
Смерть
Между 10.08.1850 и 04.11.1857