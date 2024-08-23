Гапшина Зиновья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапшина Зиновья Степановна

Гапшина Зиновья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Между 10.08.1850 и 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1814

Муж: Гапшин Георгий Анисимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1832

Дочь: Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Гапшин Георгий Анисимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 10.08.1850 и 04.11.1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.