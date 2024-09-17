Ширяев Стефан Макаров
Место рождения
Дата рождения27.10.1873 ст.
Дата смерти01.10.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1873 ст.
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Макар Анисимов и жена его Акулина Антонова,оба православные
Крещение
28.10.1873 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Андрон Стефанов и девица Прасковья Стефанова
Смерть
01.10.1874 ст.
от младенческой