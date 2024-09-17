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Ширяев Стефан Макаров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1873 ст.

Дата смерти

01.10.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1873 ст.

Отец: Ширяев Макар (Макарий) Анисимов Онисимов

Мать: Ширяева Акулина (Акилина) Антонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Макар Анисимов и жена его Акулина Антонова,оба православные
Крещение
28.10.1873 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Андрон Стефанов и девица Прасковья Стефанова
Смерть
01.10.1874 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой

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