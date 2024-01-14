Слышик (Шуцкая) Митродора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слышик (Шуцкая) Митродора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шуцкий Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1894

Муж: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.

Сын: Слышик Лев Платонович

Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1896 ст.

Сын: Слышик Спиридон Платонович

Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Сын: Слышик Трофим Платонович

Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Дочь: Слышик Феодосия Платоновна

Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1904 ст.

Сын: Слышик Иоаким Платонович

Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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