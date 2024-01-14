Слышик (Шуцкая) Митродора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шуцкий Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1894
Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович
Рождение ребёнка
12.12.1896 ст.
Сын: Слышик Спиридон Платонович
Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Дочь: Слышик Феодосия Платоновна
Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Слышик Платон Филиппович
Смерть
Неизвестно