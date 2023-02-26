Пащенков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПащенков Николай

Пащенков Николай

avatar

Место рождения

Бельский р-он Тверской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пащенков Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Бельский р-он Тверской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close