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Баяндин Егор Максимович

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Баяндин Максим Иванович

Мать: Марфа

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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