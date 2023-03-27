Неизвестно Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1898

Дочь: Гаврикова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Медведицкое, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Преснухина Анна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Долгова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно