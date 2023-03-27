Неизвестно Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1898
Дочь: Гаврикова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Медведицкое, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Преснухина Анна Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Долгова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно