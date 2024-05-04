Карпакова (Мещанинова) Устинья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.10.1894 ст.
Дата смерти10.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Васильева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шалдо Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карпаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1923
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1925
Сын: Карпаков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Карпакова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович
Смерть
10.08.1975