Карпакова (Мещанинова) Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпакова (Мещанинова) Устинья Кузьминична

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Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.10.1894 ст.

Дата смерти

10.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1894 ст.

Отец: Мещанинов Кузьма Павлович

Мать: Мещанинова Агриппина Филипповна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Васильева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шалдо Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Карпаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1923

Сын: Карпаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1925

Сын: Карпаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Карпакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Карпаков Иван Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.08.1975
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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