Апрелев Федор Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1745
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Апрелев Корнилий Федорович
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Вахмистр Астраханского (ярославского) полка, капрал в отставке
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Апрелев Тимофей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1745
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: не указана