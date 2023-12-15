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Апрелев Федор Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Апрелев Корнилий Федорович

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Вахмистр Астраханского (ярославского) полка, капрал в отставке
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Апрелев Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1745
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Апрелев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

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