Виролайнен (Валкиайнен) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.12.1924
Рождение ребёнка
23.09.1925
Сын: Виролайнен Вальтер Иванович
Отец ребёнка: Виролайнен Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.08.1929
Сын: Виролайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Виролайнен Иван Александрович
Смерть
Неизвестно