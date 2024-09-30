Виролайнен (Валкиайнен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Валкиайнен) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.12.1924

Муж: Виролайнен Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.09.1925

Сын: Виролайнен Вальтер Иванович

Отец ребёнка: Виролайнен Иван Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.08.1929

Сын: Виролайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Виролайнен Иван Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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