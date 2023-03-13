Кокушкинъ Степанъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения26.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1882
Отец: Кокушкинъ Гаврила
Мать: Кокушкина Дарья
Александровка
Бракосочетание
19.05.1908
Жена: Кокушкина Домна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Кокушкинъ Николай
Мать ребёнка: Кокушкина Домна
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область