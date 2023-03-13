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Кокушкинъ Степанъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

26.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1882

Отец: Кокушкинъ Гаврила

Мать: Кокушкина Дарья

Александровка
Бракосочетание
19.05.1908

Жена: Кокушкина Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Кокушкинъ Николай

Мать ребёнка: Кокушкина Домна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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