Кухтина Ульяна Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтин Иван Филиппов
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Кухтин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Кухтин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Кухтина Зеновья Иванова
Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно