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Кухтина Ульяна Кондратьева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтин Иван Филиппов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кухтин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кухтин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Кухтин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кухтин Василий Иванов

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Кухтина Зеновья Иванова

Отец ребёнка: Кухтин Иван Филиппов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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