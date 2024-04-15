(Андрияшенко) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андрияшенко) Параскева Андреевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903 ст.

Отец: Андрияшенко Андрей Митрофанович

Мать: Андрияш Христина Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-1?i=667&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
крестные Мария Романченко и Артемий Андрияшенко | отчества замяты | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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