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Титовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Титовъ Андреянъ

Мать: Титова Анисія

Бракосочетание
09.01.1901

Жена: Титова Агафья

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Титовъ Иосифъ

Мать ребёнка: Титова Агафья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1907

Сын: Титовъ Андрей

Мать ребёнка: Титова Агафья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Титовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Титова Агафья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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