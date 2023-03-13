Титовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Титовъ Андреянъ
Мать: Титова Анисія
Бракосочетание
09.01.1901
Жена: Титова Агафья
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Титовъ Иосифъ
Мать ребёнка: Титова Агафья
Рождение ребёнка
04.07.1907
Сын: Титовъ Андрей
Мать ребёнка: Титова Агафья
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Титовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Титова Агафья