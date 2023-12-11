(Никитенкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никитенкова) Ольга

(Никитенкова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленков Пётр

Отец ребёнка: Коваленков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Коваленков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Коваленков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленков Василий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.