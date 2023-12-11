(Никитенкова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленков Пётр
Отец ребёнка: Коваленков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Коваленков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Коваленков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленков Василий