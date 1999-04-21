Райккерус Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1910
Дата смерти21.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1933
Рождение ребёнка
16.02.1934
Дочь: Николаевна
Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1936
Сын: Райккерус Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Райккерус Александр Николаевич
Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович
Смерть
21.04.1999