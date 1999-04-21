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Райккерус Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1910

Дата смерти

21.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1933

Муж: Райккерус Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.02.1934

Дочь: Николаевна

Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Райккерус Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Райккерус Александр Николаевич

Отец ребёнка: Райккерус Николай Александрович

Смерть
21.04.1999

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