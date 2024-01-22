Енулевич Иван Емильянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильичёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пунтус Анна Ивановна
Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна
Смерть
Неизвестно