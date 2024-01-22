Енулевич Иван Емильянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енулевич Иван Емильянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Енулевич Емильян Иванович

Мать: Енулевич Марья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енулевич Михаил Иванович

Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильичёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пунтус Анна Ивановна

Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Енулевич Ксения Семёновна

Смерть
Неизвестно

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