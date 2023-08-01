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Петроченков Виктор Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1928

Дата смерти

07.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928

Отец: Петроченков Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петраченков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Петроченкова Нина Петровна

Рождение ребёнка
24.04.1964

Сын: Петроченков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Петроченкова Нина Петровна

Смерть
07.04.1992

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