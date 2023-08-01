Петроченков Виктор Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1928
Дата смерти07.04.1992
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928
Отец: Петроченков Никандр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петраченков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Петроченкова Нина Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1964
Сын: Петроченков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Петроченкова Нина Петровна
Смерть
07.04.1992