Фёдоров Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1902 ст.
Дата смерти17.07.1902 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1902 ст.
Отец: - Сергей Фёдорович
Мать: - Анна Филипповна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-52м)
Крещение
26.05.1902 ст.
Крёстный отец: Степан Филиппович - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Мария Дмитриевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
17.07.1902 ст.
Младенец в 1 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
19.07.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.149-150 (Умершие №-23м)