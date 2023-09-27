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Фёдоров Константин Сергеевич

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

24.05.1902 ст.

Дата смерти

17.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1902 ст.

Отец: - Сергей Фёдорович

Мать: - Анна Филипповна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-52м)
Крещение
26.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Степан Филиппович - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Мария Дмитриевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
17.07.1902 ст.
Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 1 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
19.07.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.149-150 (Умершие №-23м)

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