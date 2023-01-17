Дойкин Федосья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин Федосья Николаева

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1803

Сын: Дойкин Захар Яковлев

Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: В Канадей Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: В Давыдовку Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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