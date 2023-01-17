Дойкин Федосья Николаева
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
03.09.1803
Сын: Дойкин Захар Яковлев
Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: В Канадей Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: В Давыдовку Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Дойкин Яков Алексеев
Смерть
Неизвестно