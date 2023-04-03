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Анисимов Михаил
Анисимов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Анисимов Ермолай
Около 1866 г.р.
Мать
Ганна
Около 1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Анисимов Ермолай
Мать:
Ганна
Смерть
Неизвестно
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