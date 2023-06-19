Захарова-Космина (Михайлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Космина (Михайлова) Мария Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1861 ст.

Муж: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Захаров Илья Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1864 ст.

Дочь: Захарова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1865 ст.

Дочь: Захарова Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1868 ст.

Сын: Захаров Феодор Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1869 ст.

Сын: Захаров Петр Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.

Сын: Захаров Евфимий Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.

Дочь: Захарова Агрипина Емельяновна

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Емельянович

Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно