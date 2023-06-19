Захарова-Космина (Михайлова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1861 ст.
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
29.01.1864 ст.
Дочь: Захарова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
31.05.1865 ст.
Дочь: Захарова Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
13.02.1868 ст.
Сын: Захаров Феодор Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
08.06.1869 ст.
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.
Сын: Захаров Евфимий Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.
Дочь: Захарова Агрипина Емельяновна
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Емельянович
Отец ребёнка: Захаров Емельян Космин
Смерть
Неизвестно