Литвинов Стефан Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1889
Сын: Литвинов Филипп Стефанович
Мать ребёнка: Литвинова Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Литвинов Александр Стефанович
Мать ребёнка: Литвинова Мария Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно