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Литвинов Стефан Моисеевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1869 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
09.01.1889

Сын: Литвинов Филипп Стефанович

Мать ребёнка: Литвинова Мария Филимоновна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Литвинов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Литвинова Мария Филимоновна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Мария Филимоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно