Давыд Яковлевич Арестов
Место рожденияг.Царев Саратовской губернии
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арестова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Арестова (Ляпунова) Наталья Лупповна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Арестова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Горелова (Арестова) Евдокия Давыдовна
Мать ребёнка: Арестова Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно