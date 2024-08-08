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Давыд Яковлевич Арестов

Место рождения

г.Царев Саратовской губернии

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арестова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Арестов Егор Давыдович

Мать ребёнка: Арестова (Ляпунова) Наталья Лупповна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Арестов Андрей Давыдович

Мать ребёнка: Арестова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Горелова (Арестова) Евдокия Давыдовна

Мать ребёнка: Арестова Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно

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