Буздалина (Дразжина) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Дражжин Василий Яковлевич
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
15.07.1857
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.07.1860
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1863
Дочь: Буздалина Марина Федоровна
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1867
Дочь: Буздалина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1869
Дочь: Буздалина Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1871
Сын: Буздалин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно