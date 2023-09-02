Буздалина (Дразжина) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буздалина (Дразжина) Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Дражжин Василий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1857

Сын: Буздалин Илья Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Буздалин Илья Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1863

Дочь: Буздалина Марина Федоровна

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1867

Дочь: Буздалина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Буздалина Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Буздалин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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