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Гликерия Федорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1750 ст.

Дата смерти

13.05.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

1726 г.р.

Мать

1722 г.р.

Муж

1750 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1750 ст.

Отец: Федор Дорофеев

Мать: Наталья Артемьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Иванов

Выдана в замужество, в деревню Иншакову, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
13.05.1818 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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