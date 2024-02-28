Гликерия Федорова
Место рождения
Дата рождения1750 ст.
Дата смерти13.05.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.
Отец: Федор Дорофеев
Мать: Наталья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Иванов
Выдана в замужество, в деревню Иншакову, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
13.05.1818 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости