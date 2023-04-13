Темников Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемников Иван Иванов

Темников Иван Иванов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Соломонiя Иванова

Мать ребёнка: Климова Анисья Ефимова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1850

Сын: Темников Стефан Иванов

Мать ребёнка: Климова Анисья Ефимова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.