Темников Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
28.07.1843
Дочь: Соломонiя Иванова
Мать ребёнка: Климова Анисья Ефимова
Рождение ребёнка
27.07.1850
Мать ребёнка: Климова Анисья Ефимова
Смерть
Неизвестно