Маан Ҭлаԥс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаан Ҭлаԥс

Маан Ҭлаԥс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маан Базрыҟәа-иԥа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Соулаҳә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Тагә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Шьмаф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Сасрыҟәа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.