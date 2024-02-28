Паниматченко Софоний Флавианович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
27.04.1875
Рождение ребёнка
08.02.1877
Сын: Паниматченко Никифор Софониевич
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
02.02.1883
Сын: Паниматченко Семен Сафонович
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.12.1884
Дочь: Юлиания Софоновна
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Сафоновна
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1888
Рождение ребёнка
1890
Сын: Паниматченко Филипп Сафонович
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.12.1892
Сын: Паниматченко Игнатий Софонович
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елисавета Сафоновна
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Паниматченко Герасим Софониевич
Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1897
Смерть
Неизвестно