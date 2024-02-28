Паниматченко Софоний Флавианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко Софоний Флавианович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Паниматченко Флавиан Григорьевич

Мать: Паниматченко Дарья Михайловна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
27.04.1875

Жена: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1877

Сын: Паниматченко Никифор Софониевич

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1883

Сын: Паниматченко Семен Сафонович

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1884

Дочь: Юлиания Софоновна

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Паниматченко Филипп Сафонович

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Паниматченко Игнатий Софонович

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елисавета Сафоновна

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Паниматченко Герасим Софониевич

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Дарья Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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