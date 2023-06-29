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Яньков Александр Сергеевич
Яньков Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Янькова (Куприянова) Валентина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Янькова Валентина Алексеевна
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