Яньков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яньков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Янькова Валентина Алексеевна