Маланья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Трифон Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
в 1778 году переведен из д. Солопово в Волчью Дубраву Чернского у.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно