Маланья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Трифон Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
в 1778 году переведен из д. Солопово в Волчью Дубраву Чернского у.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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