Ярошенко АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ярошенко НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Ярошенко ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Ярошенко ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошенко ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Смерть
1876