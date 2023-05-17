Ярошенко АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ярошенко НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Ярошенко ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Савинкова СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Ярошенко ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1876