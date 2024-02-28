Юринова Ефимия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
18.05.1897 ст.
Муж: Юринов Егор Фомич
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.
Дочь: Юринова Федора Егоровна
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.
Дочь: Юринова Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.
Дочь: Юринова Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Сын: Юринов Пётр Егорович
Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич
Смерть
1947
Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд