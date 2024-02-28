Юринова Ефимия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Ефимия Осиповна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.05.1897 ст.

Муж: Юринов Егор Фомич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.

Дочь: Юринова Федора Егоровна

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.

Дочь: Юринова Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.

Дочь: Юринова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Сын: Юринов Пётр Егорович

Отец ребёнка: Юринов Егор Фомич

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1947
Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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