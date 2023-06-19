Пелишенко Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1842
Дата смерти29.04.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Пелишенко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1862
Отец ребёнка: Пелишенко Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1862
Причина смерти: роды