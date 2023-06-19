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Пелишенко Евдокия Антоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

29.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Пелишенко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1862

Сын: Пелишенко Иван Данилович

Отец ребёнка: Пелишенко Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Даниил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1862
Причина смерти: роды