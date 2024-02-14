Гришин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Иван

Место рождения

с.Покровское, Рязанская область

Дата рождения

18.01.1937

Дата смерти

23.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.06.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.1977
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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