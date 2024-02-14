Гришин Иван
Место рожденияс.Покровское, Рязанская область
Дата рождения18.01.1937
Дата смерти23.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.1977
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно