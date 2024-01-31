Коротаев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти02.01.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Коротаев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1953
Дочь: Ерышева (Коротаева) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Коротаева (Турова) Клавдия Васильевна
Смерть
02.01.1972
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край