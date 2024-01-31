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Коротаев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

02.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Коротаев Дмитрий

Мать: Коротаева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева (Турова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.1953

Дочь: Ерышева (Коротаева) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Коротаева (Турова) Клавдия Васильевна

Смерть
02.01.1972
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

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