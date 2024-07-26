Плотников Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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