Павел Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Матвеев

Павел Матвеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Матвей Степанов

Мать: Марфа Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
35 семья
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Николаева

Смерть
Неизвестно