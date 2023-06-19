Павел Матвеев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Матвей Степанов
Мать: Марфа Степанова
Место жительства
1850
35 семья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Место жительства
1858
29 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Николаева
Смерть
Неизвестно