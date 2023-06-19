Руднева (Филатова) Анастасия Львовна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
30.01.1904
Рождение ребёнка
02.10.1908
Сын: Руднев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.03.1910
Сын: Руднев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.12.1911
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Ветрова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Руднев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.03.1918
Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно