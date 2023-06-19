Руднева (Филатова) Анастасия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Филатова) Анастасия Львовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Филатов Лев Васильевич

Мать: Филатова Екатерина Кирилловна

Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Руднев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Руднев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Руднев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Ветрова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Руднев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Руднев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Руднев Григорий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно