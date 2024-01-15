Комяк Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комяк Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комяк ?

Мать: Комяк Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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