Туганова (Козлова) Анна Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Козлова) Анна Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

01.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Козлов Еремей Яковлев

Мать: Козлова Наталья Васильева

Рождение ребёнка
19.12.1804

Сын: Спиридон Леонтьев

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Рождение ребёнка
14.10.1806

Сын: Назар Леонтьев

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Рождение ребёнка
04.05.1810

Дочь: Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Максим Леонтьев

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Рождение ребёнка
05.01.1818

Дочь: Хионея Левонтьева

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Рождение ребёнка
15.10.1820

Сын: Ефим Леонтьев

Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов

Смерть
01.10.1852

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