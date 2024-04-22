Туганова (Козлова) Анна Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти01.10.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Козлов Еремей Яковлев
Рождение ребёнка
19.12.1804
Сын: Спиридон Леонтьев
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Рождение ребёнка
14.10.1806
Сын: Назар Леонтьев
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Рождение ребёнка
04.05.1810
Дочь: Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Максим Леонтьев
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Рождение ребёнка
05.01.1818
Дочь: Хионея Левонтьева
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Рождение ребёнка
15.10.1820
Сын: Ефим Леонтьев
Отец ребёнка: Туганов Левонтий Михайлов
Смерть
01.10.1852