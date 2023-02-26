Агрипина (Ефремова)
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1885
Сын: Тимофей ст
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
29.02.1892
Сын: Антоний Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
17.08.1896
Сын: Георгий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно