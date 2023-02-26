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Агрипина (Ефремова)

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Тимофей ст

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1892

Сын: Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1896

Сын: Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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